دعوة رسمية للعراق لحضور القمة العربية الصينية

تسلم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاحد دعوة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، لحضور القمة العربية الصينية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ان الأخير "استقبل سفير المملكة العربية السعودية لدى العراق عبد العزيز الشمري".

وأضاف البيان ان " رئيس الجمهورية، تسلم دعوة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، لحضور القمة العربية الصينية التي ستُعقد في الشهر المقبل وتهدف إلى تعزيز العلاقات العربية الصينية".

وتابع البيان، انه "خلال اللقاء تم بحث العلاقات الثنائية التي تربط العراق والسعودية، حيث أكد رئيس الجمهورية ضرورة تطويرها وتوسيع آفاق التعاون البنّاء والشراكة الإيجابية على النحو الذي يضمن المصالح العليا للشعبين الشقيقين".

وبحسب البيان، حمّل الرئيس السفير السعودي تحياته إلى العاهل السعودي"، مؤكداً "اهتمامه ببذل كل جهد يصب في تعزيز علاقات الأخوة وأواصر الصداقة التاريخية بين العراق والمملكة".