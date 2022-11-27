بعد إلغاء ضريبة "الكارتات".. الإعلام والاتصالات تبحث طرق تعويض البائعين

بحثت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الأحد، آليات التعامل مع كارتات التعبئة المطروحة في السوق وطرق تعويض البائعين، وذلك بعد قرار إلغاء ضريبة كارتات الهاتف النقال.

وذكر بيان للهيئة،، أن "رئيس هيئة الإعلام والاتصالات علي المؤيد عقد اجتماعاً طارئاً مع شركات الهاتف النقال العاملة في العراق حول التطبيق الفوري لقرار الغاء ضرائب الكارتات الذي تبنته الهيةه وأقره مجلس الوزراء مؤخراً، بحضور كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات الهاتف ومسؤولين من الهيئة العامة للضرائب، إذ جرت مناقشة إجراءات الشركات بصدد القرار اعلاه الذي سيكون واجب التطبيق بدءا من اليوم الأول من الشهر المقبل".

وبحث الاجتماع، بحسب البيان، "آليات التعامل مع كارتات التعبئة المطروحة في السوق حاليا وطرق تعويض البائعين عن مبالغ الضرائب التي تم استقطاعها والحد من أي حالات تلاعب بالأسعار"، مطالباً "بتقديم عرض عاجل وتفصيلي للإجراءات الضامنة لتنفيذ هذا القرار عبر جميع منافذ البيع العاملة في البلاد".