السوداني يؤكد: إنصاف المرأة هدفنا

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن إنصاف المرأة العراقية هدفنا فهي صمام الأمان للمجتمع.

وقال السوداني في كلمة له خلال مؤتمر لمناهضة العنف ضد المرأة وتابعته السومرية نيوز، إن "المرأة العراقية قدمت وضحت وجاهدت وكانت شريكاً حقيقياً للرجل في مختلف الميادين"، مردفا،" نحن أمام مسؤولية الدفاع عن المرأة وتمكينها ووضعها في المكان المستحق".

وأضاف، أن "موقفنا كان واضحاً بأن تكون المرأة حاضرة في مجلس الوزراء وفي مختلف الاختصاصات".

وتابع السوداني، "نحن بحاجة إلى جهد المرأة ومثابرتها وحرصها في كل مكان".