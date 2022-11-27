السوداني وطالباني يبحثان ملفات تتعلق بالخدمات وتأمين الحدود

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، السبت، ملفات تتعلق بالخدمات وتأمين الحدود وبعض القضايا ذات الاهتمام المشترك بين المركز والاقليم.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني، وجرى خلال اللقاء التباحث في مجمل الأوضاع السياسية على المستوى الوطني، والجهود الحكومية المستمرة في تحقيق مستوى من الخدمات بجميع محافظات العراق".

وأضاف ان اللقاء شهد البحث في أهم الملفات التي لها الأولوية في إطار العمل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، وملف الأمن وتأمين الحدود العراقية وفق مقررات المجلس الوزاري للأمن الوطني"