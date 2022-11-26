سُرقت بزمن الكاظمي.. مطالبات دينية بالتحري عن الاموال المنهوبة وملاحقة المتورطين

طالب امام وخطيب جمعة قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار الشيخ ناجي الزوبعي، حكومة السوداني التحري على الاموال المنهوبة وفتح تحقيق بعمليات اختفاء اموال ضخمة خلال تولي الكاظمي الحكومة السابقة.

وقال الزوبعي في خطبته من جامع احمد بن حبل ان "حكومة السواني عليها التحري في معرفة مصير اموال مالية ضخمة تم اختفاءها خلال تولي الكاظمي الحكومة السابقة فضلا عن كشف مصير الاموال المنهوبة في الحكومات السابقة من خلال تشكيل لجنة مختصة مهامها استعادة هذه الاموال واحالت المتورطين فيها بعمليات الفساد المالي الى القضاء مهما كان منصبه وانتماءه الحزبي ".

واضاف الزوبعي ان "اموال مالية ضخمت اختفت واغلقت التحقيق فيها لتأثيرات وضغط الاحزاب المتنفذة وحان الوقت لكشفها امام الشعب وعلى الجميع مساندة لجان ملاحقة الفاسدين ومؤازرتهم".

وبين ان" مليارات الدولارات اختفت خلال السنوات الماضية واغلقت التحقيق فيها وعلى حكومة السوداني ملاحقتهم قضائيا"، مؤكدا ان" محاربة الفساد المالي لا تقل اهمية عن محاربة العصابات الارهابية".