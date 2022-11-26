نائب يكشف آخر تطورات التحقيق بشأن "سرقة القرن"

كشف عضو مجلس النواب، محمد سعدون السوداني، اليوم السبت، آخر مستجدات التحقيق في قضية سرقة أموال الضرائب وكما تعرف بـ"سرقة القرن"، فيما أكد أن الكاظمي وجماعته سرقوا بشكل غير معقول.

وقال السوداني في حديث ل / المعلومة /، إن "التحقيق في قضية سرقة القرن مستمر، والجهات المسؤولة عن القضية تحاول عدم الكشف عن الكثير من المعلومات لأجل الاستمرار بالتحقيق بدون التعرض للضغوطات".

وأضاف، أن "هناك معلومات مهمة جداً وشخصيات كبيرة مشمولة بالسرقة، ولكي لا يتسنى لهم الهروب من يد العدالة"، مرجحاً أن "تدل هذه المعلومات عن تورط حيتان فساد كبيرة ، ومحاولة الإطاحة بهم قبل هروبهم".

وأوضح عضو مجلس النواب، ان "رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي وجماعته سرقوا بشكل غير معقول ولم يبالوا بشأن العقاب القانوني او أي جهة رقابية وهذا ما يحتم على الحكومة الحالية محاسبة تلك العصابة المتورطة بالسرقات".

وفي وقت سابق، أكد النائب المستقل مصطفى سند في حوار متلفز ان "سرقة القرن بدأت منذ عام 2020 وبتوقيع من وزير المالية الأسبق علي علاوي بعد ان وقف فوق رأس الوزير احد السماسرة الكبار وابلغه بضرورة التوقيع وعدم المناقشة وهذا ما جرى بالفعل".

ولا يمر يوم دون انجلاء حقائق كارثية وصادمة بشأن تورط حكومة مصطفى الكاظمي بسرقات لا تعد ولا تحصى وصلت الى حد سرقة مليارات من الدولارات من مختلف دوائر الدولة وبمختلف الاساليب.