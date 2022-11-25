الحشد الشعبي يدمر 5 مضافات لـ \"داعش\" الارهابي في صحراء الانبار الغربية

أعلن مصدر أمنى في قيادة حشد محافظة الانبار، الجمعة، عن تدمير 5 مضافات تعد مواقع ارتكاز جديدة لبقايا عصابات داعش الاجرامية بعملية اقتحام مناطق صحراء الانبار الغربية.

وقال المصدر ان "القوات الامنية نفذت عملية اقتحام لمناطق صحراء قضاء حديثة باتجاه حدود محافظة الموصل غربي الانبار، على خلفية ورود معلومات استخباراتية افادت بوجود مضافات تعد مواقع ارتكاز جديدة لبقايا خلايا ارهابي داعش في المناطق المستهدفة تمكنت من خلالها من تدمير 5 مضافات بالكامل دون وقوع اي اصابات في صفوف القوات الامنية ".

واضاف المصدر ان "معلومات استخباراتية تؤكد ان المضافات تم انشاءها حديثا من قبل بقايا التنظيم الاجرامي التي تنتشر على شكل مجاميع صغيرة في المناطق الصحراوية وتستخدم هذه المضافات في عمليات الاختفاء وخزن المؤون والاسلحة ".

يشار الى ان مسؤولين محليين وقيادات امنية أكدوا في وقت سابق وجود مجاميع صغيرة لبقايا ارهابي في مناطق صحراء قضاء الرطبة غربي الانبار ما دعا القوات الامنية الى مهاجمتها واستهداف مواقعها ".