برلماني يطالب باشراك الانتربول لاعتقال المتهمين بسرقة القرن

طالب النائب علي البنداوي، اليوم الخميس، بتفعيل العلاقات مع الدول والإنتربول للقبض على المتهمين بسرقة القرن وهدروا المال العام.

وقال البنداوي في حوار معه ان “التحقيقات جارية بملف سرقة القرن وسيكون هناك عدد كبير من كبار الفاسدين المتهمين بسرقة القرن خلف القضبان”.

واضاف انه “يجب تفعيل العلاقات مع الدول والإنتربول للقبض على المتهمين بسرقة القرن وهدروا المال العام”.

واكد البنداوي ان “على الحكومة والبرلمان ملاحقة الفاسدين المتهمين بسرقة القرن لأخذ أقصى العقوبات”. وتابع ان “على البرلمان تشريع 26 قانونا بضمنها قانون استرداد الأموال المنهوبة والمهربة “