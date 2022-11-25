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السوداني يبحث مع وفد أمريكيّ العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة


أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، ان العراق يسعى إلى تأكيد علاقة متوازنة مع محيطه الإقليمي والدولي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ان الاخير "استقبل وفداً للكونغرس الأمريكي برئاسة السيناتور مارك تاكانو، وعضوية عدد من أعضاء الكونغرس، بحضور السفيرة الأمريكية لدى العراق".

وبحسب البيان، قدّم السيناتور تاكانو، الذي يرأس لجنة شؤون المحاربين القدامى في الكونغرس، تهانيه للسوداني بمناسبة مباشرته مهامّه ونيل الحكومة ثقة مجلس النوّاب، بوصفه أوّل وفد يمثل الكونغرس الأمريكي يزور العراق بعد تشكيل الحكومة".

وأضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسير مجريات الحرب على الإرهاب وأداء القوات العراقية في ملاحقة فلول داعش

كما جرى البحث في تعزيز العلاقات والشراكة وفق اتفاقية الإطار الستراتيجي في مختلف المجالات، وعلى رأسها التعاون في مواجهة التغيرات المناخية وجهود مواجهة شحّة المياه، وفقا للبيان.

وأشار رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء الى "أهمية العلاقة مع الولايات المتحدة، وسعي العراق إلى تأكيد علاقة متوازنة مع محيطه الإقليمي والدولي، بما يحفظ السيادة الوطنية للعراق، ويدعم استقرار المنطقة وأمنها".

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