الداخلية تكشف حقيقة انتشار "مخدر الزومبي" بين الطلاب

نفت وزارة الداخلية،، انتشار "مخدر الزومبي" بين طلاب مدارس.

وقالت الوزارة في بيان، "انتشر على احدى برامج مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مركب غير صحيح مفاده انتشار مخدر الزومبي بين طلاب مدارس العراق وغيرها من التجمعات الاخرى".

وأضافت "بعد التحري والبحث الدقيق من قبل قسم محاربة الشائعات وجد ان الفيديو يعود لتقرير نشر على قناة البي بي سي على موقع اليوتيوب قبل 3 سنوات ويشير الى حالة بكاء هستيري تصيب طالبات في المغرب".

ودعت الوزارة في بيانها الى "استسقاء الاخبار من المصادر الرسمية وعدم تصديق الشائعات".