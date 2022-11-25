السوداني يهنيء ايران بعد فوز منتخبها على ويلز في كاس العالم

هنأ رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، إيران بفوز منتخبها على ويلز، ضمن منافسات كأس العالم.

وقال السوداني في تغريدة عبر تويتر "نهنئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بفوز منتخبها على المنتخب الويلزي، نتمنى له، ولكل الأشقّاء والأصدقاء المشاركين، التأهل للأدوار الحاسمة من بطولة كأس العالم".

وحقق منتخب إيران الفوز على نظيره منتخب ويلز بهدفين نظيفين، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثانية في كأس العالم 2022 المقامة قطر، اليوم الجمعة.