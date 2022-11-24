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بوتين للسوداني: مشاركة روسيا والعراق في "أوبك +" ضمان لاستقرار سوق النفط


وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، العمل القائم في إطار "أوبك+" بالإيجابي، موضحين أن ذلك هو ما ساعد على ضمان استقرار أسواق النفط العالمية.

وقال بيان المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الخميس: "قدّم الجانبان في اتصال هاتفي بينهما، تقييما إيجابيا للعمل المشترك بمشاركة روسيا والعراق في إطار (أوبك +) الأمر الذي ضمن استقرار سوق النفط العالمية".

كما هنّأ بوتين رئيس الوزراء العراقي على توليه منصبه، وبحث معه محاولات العديد من الدول الغربية فرض قيود على أسعار النفط الخام من روسيا.

وفي سياق العلاقات الثنائية، أشار بوتين إلى الطبيعة الودّية والبنّاءة بصورة تقليدية للتعاون بين البلدين، معربا في الوقت ذاته عن تأييده للحل الدبلوماسي بخصوص الوضع في شمالي العراق.

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