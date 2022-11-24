النائب هادي السلامي يكشف عن استرداد أموال طائلة من {سرقة القرن}

كشف عضو في لجنة النزاهة النيابية، عن استرداد مبالغ كبيرة من الأموال المسروقة من أمانات هيأة الضرائب التي عُرفت بـ{سرقة القرن}.

وقال هادي السلامي في حديث صحفي"ما أشيع حول استرداد أموال طائلة من أمانات حسابات الضريبة واقع".

وأكد، ان "الجهات المعنية وبالتعاون مع لجنة النزاهة النيابية تمكنت من استرداد عشرات المليارات من تلك المبالغ ومن جهات مختلفة".

وأضاف السلامي ان "اللجنة تواصل متابعاتها وتؤكد انها لن تترك هذا الملف أبداً".

ونوه الى ان "التحقيقات كشفت وجود عدد من الجهات السياسية والأحزاب تختبئ وراء الشخصيات التي أثبت تورطها بالسرقة".

يشار إلى أن شهر تشرين الاول/ اكتوبر الماضي، شهد الكشف عن عملية اختلاس ضخمة لأموال الأمانات في الهيئة العامة للضريبة لمبلغ 3.7 تريليونات دينار عراقي (ملياران ونصف المليار دولار أمريكي)، ووفقاً لهيئة النزاهة فإن القضية مازالت قيد التحقيق للتوصل إلى جميع المتورطين بها.

كما صدرت أوامر قبض قضائية بحق عدد من أطراف القضية أبرزهم مدير شركة "المبدعون" نور زهير المظفر.