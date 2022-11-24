ضبط متهم بحوزته الف حبة مخدرة في نينوى

القت مفارز مديرية مكافحة المخدرات في نينوى، اليوم الخميس، القبض على متهم بحوزته الف حبة مخدرة في المحافظة .

وذكرت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، في بيان انه :"بناءً على معلومات إستخبارية واستحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز مديرية مكافحة مخدرات نينوى بعد مقاطعة المعلومات من مطاردة تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات في المحافظة".

واضافت "تم إلقاء القبض على متهم وضبط بحوزته على (1000) حبة وشرابات منها من المؤثرات العقلية واخرى ادوية طبيه غير مرخصة طبيا، وإحالته إلى القضاء وفق أحكام المادة (٢٨) مخدرات لينال جزاءه العادل".