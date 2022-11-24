السوداني وبوتين يناقشان الملفات الإقليمية والدولية

ناقش رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الخميس هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أن "السوداني تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، ومناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وعبر رئيس مجلس الوزراء عن "حرص الحكومة على إدامة العلاقة مع روسيا في مختلف المجالات"، مؤكدا أن "الحكومة تنتهج في علاقاتها الخارجية سياسة الانفتاح والتعاون مع محيط العراق الإقليمي والدولي".

من جانبه، هنأ بوتين "رئيس مجلس الوزراء بمناسبة تشكيل الحكومة، وأعرب عن تمنياته بنجاح مهامها، كما أكد حرص روسيا على تنمية العلاقة مع العراق، والرغبة في تطويرها وفتح آفاق التعاون المتبادل".