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العراق ومصر يبحثان تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي


بحث وزير النقل العراقي، رزاق السعداوي، اليوم الخميس، مع وزير الطيران المصري، محمد عباس حلمي، خلال زيارته الى مصر تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي بين البلدين.

وقالت وزارة الطيران المصري في بيان  أن" وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي استقبل اليوم بمقر الوزارة، وزير النقل العراقي رزاق السعداوي والوفد المرافق له وبحضور السفير العراقي في القاهرة احمد نايف الدليمي ولفيف من قيادات وزارة الطيران المدني، بحث الوزيران أفاق التعاون وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف انشطة النقل الجوي ".

واضاف البيان ، انه "في بداية اللقاء رحب عباس بالوزير العراقي، مؤكدا عمق العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات وخاصة في مجال النقل الجوي"، مشيرا الى "حرص مصر على تعزيز التعاون مع دولة العراق الشقيقة في مجال التدريب والصيانة وعمرة الطائرات بالتعاون بين شركتي مصر للطيران والخطوط الجوية العراقية، بالأضافة الى تقديم كافة الخدمات والامكانات ونقل الخبرات المصرية بما يساعد في أقامة شراكة قوية بين البلدين ويحقق المصالح المشتركة بينهما في مجال النقل الجوي".

من جانبه، اعرب وزير النقل العراقي عن "سعادته بهذا اللقاء المثمر وتقديره للتعاون المتميز والدعم الذي تقدمه وزارة الطيران المدني المصري لقطاع النقل الجوي العراقي"، مؤكدا على "عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين ، وأن جمهورية مصر العربية تعد شريكا اساسيا في مساندة دولة العراق في مجال النقل الجوي متطلعا لمزيد من التعاون والتنسيق الدائم بين البلدين".

واشاد السعداوي " بالدور الريادي والطفرة التنموية التي تشهدها مصر على كافة الاصعدة وبخاصة قطاع الطيران المدني".

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العراق ومصر يبحثان تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي
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