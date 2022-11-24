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نائب : زيارة السوداني للاردن تتعلق بالاموال المهربة وتسليم المطلوبين المتورطين بسرقة القرن


كشف عضو مجلس النواب باقر كاظم، اليوم الخميس، عن اهم محاور زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مع ملك الاردن عبدالله بن الحسين، مضيفا انها تطرقت لملف سرقة القرن.  

وقال كاظم في حديث لـ /المعلومة/، إن "السوداني بحث من ملك الأردن عبدالله بن الحسين كيفية ارجاع الأموال التي تم تهريبها من العراق خلال أيام السابقة والخاصة بسرقة القرن".   

وتابع، أن "رئيس الوزراء بحث أيضا كيفية تسليم الهاربين المتواجدين في الأردن الى العراق بعد ورود اسمائهم في تفاصيل سرقة القرن"، مشيرا الى ان "الحل الدبلوماسي هو الأمثل للتعامل مع منفذي سرقة القرن".  

وأضاف، ان "الحكومة الجديدة عازمة على الإطاحة بجميع افراد عصابة سرقة القرن وارجاع أموال العراق المهربة الى الخارج".   ولفت الى ان "السيطرة على فساد حكومة تصريف الاعمال السابقة ليس بالأمر السهل ويتطلب مجهودًا مضاعفا بسبب مكر من قام بها".  

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