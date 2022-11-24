وكالة الاستخبارات توجه ضربة قوية للمتاجرين بالمشتقات النفطية

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة الى وزارة الداخلية، اليوم الخميس، أحباط عمليتين لسرقة النفط من خلال ثقب الانبوب الناقل وضبط 10 مواقع نفطية و22 عجلة تستخدم للمتاجرة وتدوير المشتقات النفطية بصورة غير رسمية في مناطق متفرقة.

وقالت الوكالة في بيان انه "استنادا لمعلومات استخباراتية دقيقة وبعمليات منفصلة ضمن محافظات عدة، تمكنت مفارز الوكالة من ضبط 10 مواقع نفطية تستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية حيث تم العثور بداخل المواقع على خزانات نفطية مختلفة الاحجام تحتوي على منتوج نفطي مجهول الكمية والنوعية ضمن محافظة (بغداد ومحافظة البصرة وكركوك والانبار)".

وأضاف البيان، ان "المفارز ذاتها تمكنت من إحباط عمليتين سرقة النفط من خلال ثقب أحد الانابيب الناقلة للنفط ضمن محافظة البصرة، وضبط 22 عجلة مخالفة ضمن محافظات البصرة وبغداد وكركوك والانبار وميسان وذي قار وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف وديالى".

وتابع انه "تم التعامل معها اصوليا وتسليمها الى الجهات المعنية واتخاذ الاجراءات اللازمة لإكمال الأوراق التحقيقية".