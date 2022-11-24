رئيس الجمهورية: سياسة العراق الخارجية مبنية على الاحترام المتبادل

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، أن سياسة العراق الخارجية مبنية على الاحترام المتبادل واعتماد الحوار البنّاء لتعزيز العلاقات وتوسيع آفاقها وفقاً للمصالح المشتركة وبما يصب في مصلحة الشعوب.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ان "الأخير تسلم، اليوم الخميس ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٢ في قصر بغداد، أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد المعتمدين لدى العراق. وهم كل من سفير جمهورية السودان عبد الرحيم سر الختم وسفير امبراطورية اليابان ماتسوموتو هوتوشي وسفيرة مملكة السويد جيسيكا سفاردسترم وسفير جمهورية اليونان جورجيوس المانوس".

وأضاف البيان، انه "تم خلال اللقاءات التي جرت مع السفراء كل على حده، بحث العلاقات الثنائية التي تربط العراق ببلدانهم. فيما أكد رئيس الجمهورية على أن "سياسة العراق الخارجية مبنية على الاحترام المتبادل واعتماد الحوار البنّاء لتعزيز العلاقات وتوسيع آفاقها وفقاً للمصالح المشتركة وبما يصب في مصلحة الشعوب".

وتمنى عبد اللطيف، للسفراء الجدد الموفقية والنجاح في مهامهم، مبدياً استعداده "لتقديم الدعم وبما يساعد في تسهيل عملهم"، بحسب البيان.

من جانبهم، قدم السفراء شكرهم للرئيس على استقبالهم، معربين عن "تطلع بلدانهم لتعزيز العلاقات مع العراق وتطويرها على مختلف الصعد"، مؤكدين "عزمهم على بذل كل الجهود اللازمة في هذا المسار"، وفقا للبيان.

وحضر المراسم، وزير الخارجية فؤاد حسين.