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النزاهة تكشف عن مخالفات في تجهيز مواد بخمسة مليارات في الديوانية


أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لمُخالفاتٍ ووصولاتٍ وهميَّةٍ ورشوةٍ في دائرتي الماء والصحَّة في الديوانيَّة.

وقالت الهيئة في بيان ان "فريق عمل مكتب تحقيق الديوانيَّة، الذي انتقل إلى دائرة الماء في المُحافظة، تمكَّن بعد تدقيق أوليات مُناقصةٍ بقيمة (5,000,000,000) مليارات دينارٍ، من كشف وجود مُخالفةٍ لشروط التجهيز والكشف التخمينيِّ المُعدِّ من قبل دائرة ماء الديوانيَّة؛ بعدِّها الجهة المُستفيدة، مُبيِّنةً أنَّ من ضمن فقرات المُناقصة تجهيز مادة الشب بمبلغ (1,000,000,000) مليار دينارٍ خلافاً للمُواصفات المطلوبة".

وأضافت انه "في عمليَّةٍ مُنفصلةٍ في الدائرة ذاتها، أفادت الدائرة أنَّ الفريق رصد عمليات صرف مكافآتٍ وإيفاداتٍ بمبلغ (233,000,000) مليون دينار تمَّ صرفها خلافاً للقانون بموجب وصولاتٍ " وهميَّةٍ"، لافتةً إلى أنَّ معاملات الصرف المُختلفة تعود لسنواتٍ سابقةٍ".

وأوضحت الهيئة أنَّ "الفريق ضبط مُوظَّفاً في دائرة صحَّة الديوانيَّة - شعبة اللجان الطبيَّة بالجرم المشهود مُتلبِّساً بتسلُّم الرشوة من أحد المُراجعين؛ مُنوِّهةً بأنَّ المُتَّهم قام بمُساومة المراجع؛ لدفع الرشوة لقاء إنجاز معاملة شقيقته المعاقة".

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