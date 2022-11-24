ضبط أطنان من الدجاج منتهي الصلاحية قبل تسويقه للمواطنين في بغداد

أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الخميس، ضبط (205) أطنان من الدجاج منتهي الصلاحية في العاصمة بغداد.

وقال الجهاز في بيان ان "مفارز جهاز الأمن الوطني وبعد تلقيها معلومات استخبارية تمكنت من ضبط مخزن كبير يقوم بإعادة تعبئة وبيع الدجاج منتهي الصلاحية في بغداد، إذ تم ضبط كميات تقدر بـ (205) أطنان من الدجاج الفاسد ومخالف للشروط الصحية من حيث الحفظ والتخزين، فضلاً عن كميات من الأختام المزورة وأكياس تعبئة تستخدم للدجاج الفاسد، كما تم إلقاء القبض على ثلاثة من المسؤولين عن المخزن أحدهما أجنبي الجنسية".

وأضاف البيان، ان "مفارز الأمن الوطني تمكنت في محافظات واسط والمثنى وكربلاء من ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية ومفردات مخصصة للبطاقة التموينية الممنوع بيعها في الاسواق تقدر بـ (36) طن".

وتابع انه "جرى إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون".