جنايات نينوى تحكم بإعدام ارهابي "خطير"

أصدرت محكمة جنايات نينوى، اليوم الخميس، حكماًَ بالاعدام بحق مجرم ارهابي عن جريمة المشاركة مع عصابات داعش الارهابية في معارك ضد القوات الامنية إضافة إلى عمليات اخرى".

وذكر اعلام القضاء في بيان أن "المجرم الارهابي شارك مع مجموعته الارهابية ضد القوات الامنية اثناء عمليات التحرير"، مبينا أنه "بعد تحرير مدينة الموصل استقر مع مجموعته في جبال مكحول وجبال عداية وبادوش".

وأضاف أن "الارهابي شارك ايضا في تفجير ابراج نقل الطاقة الكهربائية"، لافتا إلى أن "القوات الامنية ونتيجة للقصف الجوي لمجموعته الارهابية القي القبض عليه".

وأشار البيان الى، أن "الحكم بحق المجرم الارهابي يأتي وفقٱ لاحكام المادة الرابعة /١ وبدلالة المادة الثانية/١و٣و٥ من قانون الارهاب رقم ١٣ لسنة 2005".