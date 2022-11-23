القوات الأميركية تهرب 44 صهريج نفط من سوريا الى العراق

سرقت القوات الأميركية، قافلة جديدة من الصهاريج المحملة بالنفط من الأراضي السورية، ونقلها باتجاه الأراضي العراقية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، أن رتلاً مؤلفاً من 44 صهريجاً للاحتلال الأمريكي محملة بالنفط المسروق من آبار النفط التي يحتلها في الجزيرة السورية، غادر خلال الساعات الماضية محافظة الحسكة باتجاه الأراضي العراقية عبر معبر المحمودية غير الشرعي.

وتسيطر قوات الاحتلال الأمريكي بالتواطؤ مع “قسد” على أغلب حقول النفط في منطقة الجزيرة السورية، حيث كثفت خلال الأيام الماضية من سرقة موارد القمح والنفط وأخرجتها عبر المعابر الحدودية غير الشرعية التي أقامها الاحتلال مع العراق.