شرطة النجدة تنقذ فتاة من محاولة ابتزاز الكتروني في بعقوبة

أعلنت وزارة الداخلية، الاربعاء، أن شرطة النجدة تمكنت من انقاذ فتاة من محاولة ابتزاز الكتروني في بعقوبة.

وذكرت الوزارة في بيان إن "دوريات قسم شرطة النجدة والدوريات تمكنت من احباط عملية ابتزاز الكتروني مارسها شخص بحق فتاة في مدينة بعقوبة".

وأوضحت أن "احباط عملية الابتزاز جاءت على خلفية شكوى تقدمت بها الفتاة لاحدى مفارز النجدة تفيد بان شخص حاول ابتزازها الكترونيًا".

ولفتت الوزارة ان "الاستجابة تمت من قبل شرطة النجدة بشكل فوري بعد استحصال الموافقات القانونية وملاحقة المتهم والقبض عليه ومواجهته بالادلة التي تثبت تورطه بجريمة الابتزاز الدنيئة".

وأشارت الى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لتقديمه للقضاء لينال جزائه العادل، لان هذه الافعال تسيء للاعراف الدينية والقيم المجتمعية النبيلة".