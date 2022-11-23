بعد الغزالية.. عمليات بغداد توجه بمنع دخول وتواجد "التكتك" في البياع

أعلن عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية النائب حسين هاشم العامري، الاربعاء، صدور أوامر بمنع سير عجلات التكتك في منطقة البياع ببغداد.

وقال العامري في بيان إن "قيادة عمليات بغداد أوعزت إلى المقر المتقدم للقيادة في جانب الكرخ بإتخاذ الإجراء اللازم بمنع دخول وتواجد الدراجات النارية (التكتك) ضمن قاطع الفرقة الثالثة اللواء السابع الفوج الثالث منطقة البياع".

وأوضح أن ذلك جاء "بعد المناشدة والطلب من المواطنين من أجل الحد من المشكلات التي تحدث بين مدة وأخرى وتجنباً للحوادث المؤسفة وخدمة للصالح العام ".