النائب باسم خشان يطالب بكشف الشبكة المسؤولة عن سرقة القرن

طالب النائب المستقل باسم خشان، اليوم الأربعاء، بالكشف عن الشبكة التي تقف مع المتورط الأول في سرقة القرن "نور زهير".

وقال خشان في حديث لـ /المعلومة/، إنه "من المفترض بعد المدة التي مضت ان يتم الكشف عن اخر تطورات سرقة القرن بعد التحقيق مع المتهم الأول نور زهير"، لافتاً إلى ان "المحكمة الاتحادية تتعامل بسرية تامة مع القضية".

وأضاف، أن "بعض الجهات تعمل على التنسيق مع الدول التي هرب اليها البعض من اجل ارجاعهم الى العراق بعد هروبهم"، مطالبا بـ"الكشف عن الشبكة التي تقف مع المتورط الأول في سرقة القرن".

وكانت وزارة المالية أعلنت في وقت سابق، حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لخمسة أشخاص متهمين بقضية الضرائب التي توصف محليابـ" سرقة القرن" وهم كل من ضياء عبد ‏الخالق الزيدي، وزهير جمعة حمادي، وأسامة حسام جودة، وقيس محمود ‏الزيدي، وسامر عبد الهادي الربيعي.