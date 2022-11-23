رئيس الجمهورية: ضرورة إحقاق العدالة ورفع المظالم عن العراقيين

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، على ضرورة إحقاق العدالة ورفع المظالم عن العراقيين.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ان "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، وفداً من الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، ضمَّ رئيس الهيأة باسم البدري ونائب رئيس الهيأة صلاح الجبوري".

وأضاف انه "خلال اللقاء، قدّم أعضاء الوفد لرئيس الجمهورية شرحاً مفصّلا بشأن سير عمل الهيأة وأنشطتها. وفي هذا السياق، أكّد رئيس الجمهورية على ضرورة إحقاق العدالة ورفع المظالم عن العراقيين وإنصاف الشرائح التي تعرّضت للظلم والاضطهاد، وتطبيق القانون وإشاعة مفاهيم العدل والتسامح وبما يرسخ السلم الأهلي والمجتمعي".