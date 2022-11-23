رئاسة البرلمان تبحث مع السفير اللبناني تفعيل 20 اتفاقية بين البلدين

بحث نائب رئيس البرلمان، محسن المندلاوي، الاربعاء، مع السفير اللبناني إعادة إحياء أكثر من 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين .

وذكر بيان لمكتب المندلاوي، إن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب بحث مع السفير اللبناني لدى العراق (علي أديب الحبحاب) ضرورة إعادة إحياء أكثر من عشرين اتفاقية ومذكرة تفاهم كان قد وقّعها العراق مع الدولة اللبنانية ".

ودعا المندلاوي "وزارة الخارجية للعمل مع نظيرتها اللبنانية والجهات المعنية الأخرى لإدخال هذه الاتفاقيات والتفاهمات حّيز التنفيذ, والحرص على دفع عجلة التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي بين البلدين ".

وتابع أن "التعديل الأخير لقانون الاستثمار كفيل بزيادة انفتاح الشركات اللبنانية على الفرص الاستثمارية في مجالات عّدة ، والمضي بمشروع انشاء منطقة تجارة حرة مشتركة وتوسيع حجم التبادل التجاري".

ودعا بيروت إلى "تسهيل إجراءات الطلبة الدارسين في الجامعات اللبنانية وكذلك الجالية العراقية".