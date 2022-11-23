تحرك نيابي لإجراء الانتخابات المحلية في تشرين الأول من 2023

كشفت كتلة بدر النيابية، الأربعاء، عن تحرك نيابي لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في عام 2023 ، مؤكدة أن اجراءها بات ضروريا لمراقبة عمل دوائر المحافظة.

وقال رئيس الكتلة مهدي تقي في حديث ل/المعلومة/ ان "البرلمان يعتزم استكمال اجراء التعديلات على قانون انتخابات مجالس المحافظات رقم ( 21 ) لسنة 2008 ".

وأضاف، أن "مجلس النواب متجه نحو تخصيص الأموال اللازمة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات في تشرين الأول من العام 2023"، مشيرا الى ان "جملة من المقترحات يتم مناقشتها داخل مجلس النواب لاختيار الطريقة الانتخابية لمجالس المحافظات".

وأكد أن "الانتخابات المحلية ستجري في تشرين الأول من العام المقبل"، لافتا إلى أن "مجلس النواب سينجز قانون الانتخابات المحلية بشكل نهائي مع توفر التخصيصات المالية في موازنة 2023 "