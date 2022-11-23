النائب محمد البلداوي يطالب بإنهاء العناصر التجسسية الصهيونية في شمال العراق

القى النائب عن كتلة الصادقون محمد البلداوي، الاربعاء، باللائمة على حكومة اقليم كردستان بشأن الاعتداءات الاخيرة، مبينا ان الحكومة الايرانية طالبت وبمخاطبات رسمية دبلوماسية الحكومة السابقة بانهاء وجود عناصر استخبارية صهيونية من الاراضي العراقية ولكن دون جدوى.

وقال البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "حكومة اقليم كردستان منحت الحرية التامة لعناصر استخبارية صهيونية بالعمل والتجول وشن هجمات ضد المدن الايرانية من داخل إقليم كردستان وهو مخالفة صريحة للاعراف الدولية".

واضاف ان "حكومة اربيل تتحمل الجزء الاكبر من استهداف اي موقع داخل العراق بسبب وجود تهديد حقيقي ضد دول الجوار من الاقليم وايواء لعناصر من الموساد الصهيوني وسط اعتراض لنشر قوات اتحادية على الحدود مع تركيا وايران".

واشار البلداوي الى ان "ايقاف اي هجوم ضد الاقليم مقترن بأثبات حسن الجوار وعدم التدخل بالشأن الداخلي وتعريض شعوب المنطقة للخطر ومنع العناصر المعارضة لايران وتركيا من التواجد داخل البلاد".