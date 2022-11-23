النائب محمد الصيهود : الايام المقبلة ستشهد الكشف عن ملفات فساد اكبر بكثير لعصابة الكاظمي

وصف النائب محمد الصيهود، الاربعاء، حكومة مصطفى الكاظمي بالعصابة المتخصصة بسرقة المال العام، مبينا ان ما سيتم الاعلان عنه قريبا أكبر بكثير ما تم الكشف عنه بصفقات الفساد في شركة اسيا سيل وجولات التراخيص وسرقة القرن.

وقال الصيهود في تصريح لـ/المعلومة/، إن "أكبر عقبة تقف امام حكومة محمد شياع السوداني الحالية ما قامت به الحكومة السابقة من سرقات بالمليارات تورطت بها عصابة رئيس الوزراء السابق شخصيا".

واضاف ان "الكاظمي وجماعته سرقوا بشكل غير معقول ولم يبالوا بشأن العقاب القانوني او اي جهة رقابية وهذا ما يحتم على الحكومة الحالية فعله محاسبة تلك العصابة المتورطة بالسرقات".

وأشار الصيهود الى أنه "بخلاف ما جرى سابقا فان الاجهزة الامنية والقضائية والرقابية مثل ديوان الرقابة المالية والنزاهة تعمل على تدقيق سجلات الفساد دون تشكيل لجان لمحاسبة جميع المتورطين".

وتابع ان "ما اعلن عنه امام وسائل الاعلم لا يمثل سوى مستوى بسيط من فساد كبير ومخيف لعصابة للاسف استولت على الحكومة واضاعت جميع ثرواته بطرق مرعبة وسيتم استردادها"