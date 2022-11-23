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السوداني ينهي زيارته الرسمية للكويت


عاد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة بغداد، بعد أن أنهى زيارة رسمية إلى دولة الكويت استغرقت ساعات، تخللتها سلسلة من اللقاءات والمباحثات.

وذكر بيان لمكتب السوداني، أن الأخير "التقى خلال الزيارة ولي عهد دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والتأكيد على إدامة التعاون المتبادل، على مختلف المستويات".

كما التقى رئيس مجلس الوزراء، وفق البيان، "بنظيره الكويتي الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح، وعقد معه مباحثات ثنائية، تناولت العلاقات الثنائية وتنمية التعاون المشترك. وشهدت المباحثات أيضا تبادل وجهات النظر في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وإدامة الشراكة في جوانب الاقتصاد والاستثمار والتجارة المختلفة".

وخلال تواجده في دولة الكويت، زار السوداني "مجلس الأمة الكويتي، وكان في استقبال سيادته رئيس المجلس أحمد السعدون".

وتناول اللقاء "بحث العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، والتأكيد على أهمية التعاون، على المستوى البرلماني والحكومي والمجتمعي بين العراق والكويت، والتنسيق الثنائي حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، الإقليمية منها والدولية".

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