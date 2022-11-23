وزير الداخلية يبحث مع سفيري السويد وبريطانيا ملف غسيل الأموال ومكافحة المخدرات

بحث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، خلال لقائه السفيرة السويدية والسفير البريطاني ملف غسيل الأموال ومكافحة المخدرات.

وذكر المكتب الإعلامي للشمري في بيان ان "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري التقى السفيرة السويدية والسفير البريطاني لدى العراق كلا على حدة".

وأضاف البيان انه "تم بحث التنسيق بين وزارة الداخلية ومملكة السويد وبريطانيا خاصة في المجال الأمني وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والشائعات، كما جرى بحث تعزيز التعاون في متابعة موضوع غسيل الأموال ومكافحة المخدرات".

وقدم الضيفان شكرهما لـ"الوزير على اهتمامه الكبير في دعم الأمن والاستقرار وتطوير العلاقات"، وفق البيان.