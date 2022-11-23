جلسة مباحثات بين السوداني ورئيس وزراء دولة الكويت

عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات مع رئيس وزراء دولة الكويت الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان انه "ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الجانب العراقي خلال جلسة مباحثات عقدها في الكويت، التي وصلها في وقت سابق اليوم، فيما ترأس الجانب الكويتي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح".

وأضاف ان "رئيس مجلس الوزراء أكد أن هذه الزيارة لها دلالات تعبر عن الخصوصية التي تحظى بها الكويت لدى العراق، وتعكس العمق التاريخي في العلاقات بين البلدين الجارين والرغبة في توطيدها على مختلف الصعد والمجالات".

وأشار المكتب الإعلامي الى ان "السوداني أكد توجه حكومته لإقامة شراكات حقيقية مع الحكومة الكويتية، بما ينعكس بوضوح على مصالح الشعبين العراقي والكويتي".

ولفت الى ان "رئيس وزراء دولة الكويت أعرب من جانبه، عن الاستعداد التام للتعاون الواسع مع العراق، بما يخدم المصالح المشتركة، وإدامة الشراكة في جوانب الاقتصاد والاستثمار والتجارة المختلفة".

وبين المكتب الإعلامي ان "الجلسة شهدت التباحث وتبادل وجهات النظر في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، والقضايا المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين".