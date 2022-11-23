رئيس الجمهورية والعامري على طاولة واحدة: بحث الجهود لدعم برنامج الحكومة الخدمي

استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، رئيس تحالف الفتح هادي العامري.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان أن "اللقاء شهد التأكيد على وجوب تكاتف الجهود لدعم الحكومة في تنفيذ برنامجها للنهوض بالواقع المعيشي والخدمي للمواطنين".

كما جرت مناقشة الأوضاع الأمنية والسياسية في البلد، والتأكيد على أهمية توحيد الرؤى والتنسيق المستمر ومعالجة القضايا على أساس الحوار والتفاهم وبما يحفظ أمن واستقرار العراق.