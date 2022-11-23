أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الأربعاء، ضبط 890 ألف لتر مهرب من المشتقات النفطية في بغداد والمحافظات.

وقال الجهاز في بيان ان "مفارز الامن الوطني داهمت 4 اوكار لتهريب المشتقات النفطية في العاصمة بغداد والمحافظات، أسفرت عن ضبط أكثر من 890 ألف لتر مهرب من المشتقات النفطية".

وأضاف البيان، ان "العمليات اسفرت عن ضبط 14 عجلة وصهريجاً كانت معدة للتهريب، وقد جرى ايضا القاء القبض على عدد من المتهمين بالتهريب".

وتابع ان "عمليات الضبط تمت في محافظات: النجف وكركوك وواسط وديالى وذي قار".