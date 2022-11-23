الأخبار

شغاتي بشأن طلب الاستقدام: أنا في بغداد وانتظر وصوله


علق رئيس جهاز مكافحة الارهاب السابق الفريق الاول الركن طالب شغاتي، على الأنباء التي اشارت الى صدور طلب استقدام له من هيئة النزاهة، مؤكداً أنه موجود في بغداد.

وقال شغاتي في بيان، "كنتُ ولا زلتُ منذُ اول يوم عملتُ فيه في المؤسسة العسكرية حريصاً على ان اكونَ صاحب انجازٍ وأثرٍ تستحقه العناوين التي تبؤتها طيلة السنين السابقة في هذه المسمى العريق"، موضحاً "لعلَ مباشرتي بتأسيس جهاز مكافحة الارهاب بعد العام 2003 وإدارته لسنين هو واحدْ من هذه المصاديق".

وأضاف "كان الجهاز المباشر الاول مع الصنوف البطلة الاخرى في الدفاع عن حاضر العراق ومستقبله، وحضي بسمعةٍ طيبةٍ وبثقةٍ عاليةٍ داخل الشارع العراقي وبين ابناء الشعب مكنته من اداء ادوار مهمة لا يمكن لغيره من تأديتها"، مشدداً بالقول "بعد ان أديتُ ما يُمليه عليّ واجبي خرجتُ نظيف اليد ومرتاح البال وداعماً لكل جهد طيب من قريبٍ ومن بعيد يهدف لرفعة العراق ورفاهية شعبه الذي انا واحدٌ منه واعتزُ بإنتمائي اليه".

واردف شغاتي بالقول "اليوم انا أشدُ على يدٍ كلِ جهدٍ من شأنه ان يحارب الفساد ويعيد للبلاد ما تم اهداره من حقوق ابناءه ووجدتني فرحاً بكل الاجراءات والمبادرات التي قام بها دولة رئيس الوزراء في سبيل ذلك"، مستدركا "لكنّ ما آلمني هو ان يروج في وسائل اعلام محلية اساءة لهذا التاريخ (والذي هو جزء من تاريخ الموسسة العسكرية الكريمة والبطلة) من دون التوثق ومن دون اكمال الاجراءات التي انا واثق من نتائجها".

وتابع "من حق هيئة النزاهة الموقرة ان تبحث في كل ما يصل اليها من ابلاغ ومن حقي ان اقدم لها ما ادافع به عن نفسي وعن تأريخي بعد كل هذه السنين"، مضيفاً "انا اليوم موجودٌ في بغداد وانتظر وصول الاستدعاء بشكل رسمي وسأذهب وانا متيقن من برائتي مما نُسِبَ إلي وبعدها ساستخدم كل ما كفله لي الدستور والقانون من حقوق في مقاضاة كل من اساء لشخصي كي أُسهِم ولو بشكلٍ شخصي بإشاعة ثقافة الدفاع عن الحقوق بعيداً عن بعض النوايا السيئة ومن يقف خلفها".

واظهرت وثيقة متداولة، صدور طلب استقدام من قبل هيئة النزاهة لرئيس جهاز مكافحة الارهاب السابق طالب شغاتي.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس الجمهورية والعامري على طاولة واحدة: بحث الجهود لدعم برنامج الحكومة الخدمي
ضبط 890 ألف لتر مهرب من المشتقات النفطية في بغداد والمحافظات
شغاتي بشأن طلب الاستقدام: أنا في بغداد وانتظر وصوله
المالية تُنهي تكليف مدير المصرف العقاري وتكلف بديلاً
السوداني يبحث مع ولي العهد الكويتي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين
صحيفة أمريكية: هجوم إسطنبول قدم لأردوغان ذريعة للتعمق في سوريا
وكالة الاستخبارات تعتقل تاجر مخدرات بعد الاشتباك معه في الانبار
الحكم بالإعدام لاحد اخطر تجار المخدرات في واسط
السوداني يصل الكويت على رأس وفد حكومي
جدول أعمال البرلمان لجلسة الغد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1515.15
الجنيه المصري 59.49
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
sahib hashim alkhatat : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم وجعل التفاهم باالسان ...
الموضوع :
الأسئلة والأجوبة القرآنية/١٦...
عثمان مدحت : اين يمكن الشكوي رسميا بشأن قضايا التعذيب وانتهاك الحقوق داخل الامارات وهل هناك محامون متخصصون في هذا ...
الموضوع :
شكوى قضائية في ألمانيا ضد حاكم دبي بتهمة التعذيب
باقر : سعداء انك طيب وتكتب عم قاسم العجرش... افتقدناك... لم تنشر في هذا الموقع لفترة... ...
الموضوع :
لماذا "بعض" الكتاب العراقيين في المهجر شجعان؟!..!
ابو محمد : ليتك تتحدث بقليل من الانصاف بحق السيد عادل عبد المهدي كما تتحدث الان عن السيد العامري ...
الموضوع :
العامري شيبة الحشد وأكثر الناس حرصاً على دماء العراقيين
ابراهيم : بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وال بيت محمد علي وفاطمة والحسن والحسين اللهم العن ...
الموضوع :
الإسلام بين منهجين..معاوية والطرماح..!
عزالدين : مشكور جدا ولكن مصادرك؟؟ ...
الموضوع :
أسباب انتشار الإلحاد في المجتمعات الإسلاميّة
بهاء عبد الرزاق : اتمنى على شركة غوغل أن لاتكون أداة من قبل الذين يريدون إثارة الفتن بين المسلمين والطعن بهم ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
احمد تركي الهزاع : الامام علي صوت العدالة الإنسانية ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
هشام الصفار : محاولة جديدة لاثارة النعرات الطائفية من جديد ... الكل في العراق شركاء بعدم السماح لاي متصيد في ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
صادق حسن علي هاشم : السلام عليك سيدي يا امير المؤمنين وقائد الغر المحجلين وبن عم الرسول وزوج البتول وابا الفرقدين والساقي ...
الموضوع :
رفع دعوة قضائية ضد شركة google اثر اسائتها لمقام الأمام علي (عليه السلام)
فيسبوك