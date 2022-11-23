السوداني يبحث مع ولي العهد الكويتي سبل تعزيز العلاقات بين البلدين

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، خلال لقائه ولي عهد دولة الكويت مشعل الأحمد الصباح، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، التقى ولي عهد دولة الكويت مشعل الأحمد الصباح، في دولة الكويت بحضور رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح".

وأضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء التباحث بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل توطيدها، في إطار الروابط التاريخية التي تجمعهما، والتأكيد على إدامة التعاون المتبادل، على مختلف المستويات، كذلك استمرار التباحث والتنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا، وبما يعزز استقرار البلدين وازدهار شعبيهما".

وأكد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان، "حرص العراق على بناء علاقات متوازنة مع جيرانه، تبنى على أساس الاحترام المتبادل وحفظ سيادة البلدين، والسعي لحل العديد من الملفات وفق ما يدعم المصالح المشتركة، ويحقق الاستقرار في المنطقة".

من جانبه، "رحب ولي العهد الكويتي مشعل الأحمد الصباح بالزيارة الرسمية للسوداني"، مؤكداً "متانة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين وتجمع شعبيهما، وحرص الكويت على دعم استقرار العراق وازدهاره، كما ثمّن دور العراق المحوري في المنطقة، وسعيه لتعزيز الأمن المستدام فيها".