وكالة الاستخبارات تعتقل تاجر مخدرات بعد الاشتباك معه في الانبار

تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من القاء القبض على أحد أخطر تجار المخدرات في محافظة الأنبار.

وذكرت الوكالة في بيان أن "عملية القبض جاءت من خلال فريق عمل مختص بعد متابعة ميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية ونصب كمين للمتهم والاشتباك معه، اذ قام بإطلاق النار على القوة المنفذة للواجب من خلال مسدس كان بحوزته، حيث جرت عملية إحباط محاولة فراره والقبض عليه وضبط بحوزته 20 كيلو غرام و22 الف حبة مخدرة".

وأضافت، "تم احالة المتهم مع المضبوطات لدى الجهات المختصة لمحاكمته واتخاذ الاجراءات العادلة بحقه".