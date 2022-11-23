الحكم بالإعدام لاحد اخطر تجار المخدرات في واسط

أصدرت محكمة جنايات واسط، اليوم الأربعاء، حكما بالاعدام بحق احد اخطر مجرمي كبار تجارة المخدرات عن جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن "المجرم القي القبض عليه وبحوزته حوالي (13) كيلو غرام من مادة الكرستال والمواد المخدرة في قضاء الحي".

وأضاف أن "المجرم كان يتنقل بين محافظة واخرى بموجب هوية مزورة واسم مستعار، لافتا إلى أن الحكم يأتي استنادا لاحكام المادة 28 / أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات".