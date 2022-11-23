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السوداني يصل الكويت على رأس وفد حكومي


وصل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، إلى دولة الكويت، على رأس وفد حكومي في زيارة رسمية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، أنه "كان في استقبال السوداني، لدى وصوله مطار الكويت، رئيس مجلس الوزراء الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح وعدد من الوزراء والمسؤولين الكويتيين، حيث جرت مراسم استقبال رسمية وعزف السلام الوطني لكل من العراق والكويت".

وأضاف البيان، أن "السوداني سيجري خلال الزيارة مباحثات مع الأشقاء في دولة الكويت تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون والشراكة في مختلف الصعد والمجالات، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين".

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