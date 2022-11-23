جدول أعمال البرلمان لجلسة الغد

نشر جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقرر عقدها يوم غد الخميس.

ويتضمن الجدول، بحسب وثيقة صادرة عن البرلمان، "القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاق بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونسية بشأن الخدمات الجوية بين اقليميها، والقراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى بروتوكول لتعديل الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، بالإضافة إلى القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية النقل البحري بين العراق ومصر".

كما يتضمن الجدول "القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام العراق إلى بروتوكول 2005 المتعلق ببروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري لعام 1988، فضلاً عن القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون تنظيم ايجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم 24 لسنة 2013، بالإضافة إلى القراءة الأولى لمشروع قانون جهاز الأمن الوطني العراقي، ثم نقاشات عامة".

وتبدأ الجلسة، وفق الوثيقة، في تمام الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.