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الفياض يؤكد للبارزاني ضرورة توحيد الرؤى لمواجهة التحديات


اكد رئيس هيئة الحــشد الشــعبي، فالح الفياض، اليوم الثلاثاء، لرئيس إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني ضرورة توحيد الرؤى لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد.

وذكر المكتب الاعلامي للفياض في بيان أن الاخير"استقبل رئيس إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني والوفد المرافق له".

ورحب الفياض في مستهل اللقاء "بزيارة الوفد وعبر عن تقديره لأهمية وحدة المواقف الوطنية، وضرورة توحيد الرؤى لمواجهة التحديات التي تواجه البلاد".

وأكد الفياض "ضرورة المضي بالتفاهمات لحلحلة جميع القضايا العالقة بين بغداد واربيل".

من جانبه، أكد بارزاني "اهمية ادامة تنسيق المواقف وانصاف الجهود والحفاظ على المنجز الأمني المتحقق بفضل جميع صنوف القوات الأمنية، وضرورة تعزيز التواصل لمنع تحركات فلول داعـش".

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