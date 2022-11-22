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رئيس الجمهورية وبارزاني يؤكدان على حفظ السيادة العراقية


أكد رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد، ورئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، ضرورة تكاتف الجهود للحفاظ على استقرار البلد وسيادته.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية إن رشيد "استقبل في قصر بغداد، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني والوفد المرافق له، وتم بحث قضية النازحين والظروف المعيشية الصعبة التي يعانون منها في مخيمات النزوح، والاتفاق على ضرورة العمل المشترك لتحسين أوضاعهم المعيشية، وبذل الجهود المشتركة لضمان عودة آمنة ومستقرة لجميع النازحين إلى منازلهم ومدنهم".

كما جرى، وفق البيان، بحث "تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية، ودعم خطوات الحكومة الاتحادية في تنفيذ برنامجها الذي يهدف إلى تلبية حاجة المواطنين لتحسين الظروف المعيشية والخدمية".

وناقش اللقاء، "العلاقات مع دول الجوار والتي يجب أن تبنى على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والتأكيد على تكاتف الجهود للحفاظ على استقرار العراق وسيادته".

وفيما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب والتصدي لعصابات داعش، أكد الطرفان، على "أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين جميع القوى الأمنية للقضاء على بؤر الإرهاب وتجفيف منابعه وبما يحفظ حياة المواطنين، ويحمي ممتلكاتهم وحقوقهم الإنسانية".

وبشأن الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، أكّد رئيس الجمهورية "ضرورة اعتماد الحوار البنّاء والإسراع بإقرار القوانين المعلّقة في مجلس النواب العراقي والوصول إلى حلول وفق الدستور والقانون تحقق العدالة الاجتماعية والمساواة بين جميع مكونات الشعب وتلبّي احتياجاتهم".

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