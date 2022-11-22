مجلس الوزراء يوافق على تحويل عقود الكهرباء إلى الملاك

وافق مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على تحويل موظفي العقود في وزارة الكهرباء إلى الملاك الدائم.

وقالت وزارة الكهرباء في بيان إنه "بعد متابعة وتوجيه من وزير الكهرباء زياد علي فاضل بحسم قضية موظفي العقود، صوت مجلس الوزراء على تحويلهم للملاك الدائم".

جاء ذلك، وفق البيان، "خلال أعمال جلسة مجلس الوزراء المنعقدة اليوم الثلاثاء".

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية برئاسة محمد شياع السوداني.