العامري وبارزاني يبحثان أبرز تطورات المشهد العراقي والمهام التي تنتظر الحكومة

بحث رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم الثلاثاء، مع رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني والوفد المرافق له أبرز تطورات المشهد العراقي والمهام التي تنتظر الحكومة الجديدة.

وذكر بيان لمكتب العامري ان "رئيس تحالف الفتح استقبل، في مكتبه رئيس إقليم كردستان نجيرفان بارزاني والوفد المرافق له لبحث أبرز تطورات المشهد العراقي والمهام التي تنتظر الحكومة الجديدة".

وأكد العامري بحسب البيان، "وجود فرصة تأريخية للنجاح إذا استمر الاستقرار السياسي، مشددا على ضرورة التلاحم السياسي والوطني وترسيخ مبدأ التفاهم بين جميع الأطراف العراقية".

من جانبه، أكد البارزاني على "ضرورة مواصلة الحوارات واللقاءات السياسية بما يهيء الاجواء الايجابية للحكومة قائلا: نؤكد دعمنا للكابينة الوزارية الحالية كونها تمثل الجميع والجميع مشترك بها"، معرباً بأن "بغداد هي عمقنا الستراتيجي".