إصابة ضابطين إثر تعرضهما لمحاولة اغتيال واعتقال الجاني شرقي بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بإصابة ضابطين إثر تعرضهما لمحاولة اغتيال شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر ، أن "شخصا اقدم على تنفيذ محاولة اغتيال لضباط اثنين بواسطة سلاح نوع مسدس وثلاث رمانات يدوية، انفجرت احداهن ضمن منطقة زراعي البلديات شرقي العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر، ان "الحادثة جرت اثناء خروج الضابطين الى دوامهم"، مبينا ان " الاول ضابط برتبة رائد والثاني ملازم اول ".

وأشار الى ان "الضابطين أصيبا بجروح مختلفة نقلوا على اثرها الى احدى المستشفيات لتلقي العلاج". ولفت المصدر الى ان "القوات الأمنية طوقت المنطقة وتمكنت من اعتقال الجاني".