زيدان وبارزاني يؤكدان أهمية التكاتف والتعاون المشترك

أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الثلاثاء، خلال استقباله رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، اهمية التكاتف والتعاون المشترك بين السلطات والقوى السياسية والمكونات العراقية لمواجهة التحديات.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان أستقبل رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني وبحث معه آليات دعم القضاء وتوفير جميع متطلبات نجاح عمل المحاكم في المركز والاقليم".

واكد الطرفان بحسب البيان، "اهمية التكاتف والتعاون المشترك بين السلطات والقوى السياسية والمكونات العراقية لمواجهة التحديات في البلاد والعبور به الى بر الأمان"

من جانبه‌ شدد بارزانى على "اهمية‌ دور السلطة القضائية في ادارة‌ واستقرار البلد واشاد بحضور والدور الفعال لرئيس مجلس القضاء الاعلى على وجه الخصوص".