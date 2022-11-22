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الهيئة العليا لمكافحة الفساد تحقق بعمليَّة نقل الأرصدة المودعة في لبنان


كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، بواكير عمل الهيئة العليا لمكافحة الفساد والفريق الساند لها، فيما اشار أن أولى القضايا التي باشرت الهيئة العليا التحقيق فيها هي عمليَّة نقل الأرصدة المودعة في البنوك اللبنانيَّة إلى مصرف الرافدين في بيروت.

وذكرت الهيئة في بيان أنها "تجري التحقيق في شبهات فساد بعمليَّة نقل أرصدة العراقيين المودعة في البنوك اللبنانيَّة المتلكئة ل‍مصرف الرافدين - فرع بيروت، فضلاً عن الحساب المصرفي ل‍مصرف الرشيد في البنك المركزي اللبناني".

وتابعت أن "قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدر؛ بناءً على تحقيقاتها في القضيَّة، أوامر باستقدام المدير العام ل‍مصرف الرافدين السابق ومعاونه؛ على خلفية وجود شبهات فساد في عملية نقل الأرصدة المودعة في البنوك اللبنانية، فيما قرر استدعاء مسؤولين اخرين في البنك المركزي ".

ولفتت إلى أن "أمر الاستقدام الصادر وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، تبعه صدور أمر بإيقاف نقل الأرصدة إلى مصرفي الرافدين والرشيد"، مؤكدة أنها "ستوافي الجمهور بتطورات سير التحقيق في القضيَّة وقرارات الأحكام الصادرة عن القضاء بحق المتهمين، بما يسمح به القانون ولا يخل بسريَّة التحقيق".

 

وتنص المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي على أنه: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه"

 

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