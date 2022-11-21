بعد فضيحة جوحي.. رئيس هيئة الاعلام ومدير اسياسيل في البرلمان

كشف القيادي في ائتلاف دولة القانون عباس المالكي، اليوم الاثنين، عن اهم المحاور التي ستناقشها لجنة النزاهة النيابية مع رئيس هيئة الاعلام والاتصالات ومدير شركة اسياسيل، بينها يتعلق بمدير المخابرات السابق رائد جوحي.

وقال المالكي في حديث لـ /المعلومة/، إن "لجنة النزاهة النيابية ستناقش عدة محاور خلال الاستضافة التي ستتم في يوم 28/11/2022"، مؤكدا أنه "سيتم التحقق من ملف إعطاء رشوة الى مدير المخابرات السابق ومكتب الكاظمي من اجل تجاوز ملف الديون على الشركة".